Política Câmara deve reduzir de 10 dias para 24 h prazo entre votações Justificativa da proposta, aprovada na Comissão Mista, é dar celeridade à apreciação; para especialista, pode excluir sociedade de debate

A Câmara de Goiânia aprovou ontem, na Comissão Mista, o projeto do vereador Santana Gomes (PRTB) que reduz o prazo entre as votações de emendas à Lei Orgânica do Município de 10 dias para 24 horas. A justificativa é de que a medida daria mais celeridade à apreciação dessas matérias. Especialista, porém, afirma que isso pode dar brecha para que projetos sejam aprovados...