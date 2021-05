Política Câmara derruba veto sobre projeto que penaliza fake news em Goiânia Prefeitura explica que o projeto é inconstitucional porque estende a proibição de contratar com o poder público a pessoas jurídicas

A Câmara Municipal de Goiânia derrubou, na manhã desta terça-feira (18), o veto da Prefeitura sobre o projeto do vereador Sargento Novandir (Republicanos), que penaliza as fake news na capital. O projeto do vereador prevê um programa de enfrentamento à divulgação de informações falsas em redes sociais e solicita punição a quem for identificado. O texto prevê...