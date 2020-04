Em sua página oficial, a Câmara de Rio Verde publicou, nesta segunda-feira (13), o calendário das sessões ordinárias, que serão retomadas com transmissão ao vivo pela internet. Isso, porque, em meio à pandemia do coronavírus, o plenário ainda não pode ser ocupado pelo público para evitar aglomeração.

Os vereadores, servidores e prestadores de serviços essenciais ao andamento das sessões voltarão a ter acesso à Câmara. O presidente do Legislativo municipal, Idelson Mendes, determinou que todos deverão usar os equipamentos de proteção individual, bem como luvas e máscaras. Já os microfones, tablets e móveis serão higienizados com álcool 70% e todos deverão manter o distanciamento adequado.

Ainda na nota publicada, a Casa informa que as sessões abertas ao público devem retornar assim que for recomendável pelas autoridades de saúde. As votações tinham sido suspensas no dia 16 de março, devido ao novo coronavírus. Por ora, para assistir ao vivo, é preciso acompanhar pelo site, redes sociais ou pelo aplicativo, que está disponível nas lojas virtuais para Android e IOS. Veja o cronograma:

14/04 - terça-feira - às 09h

15/04 - quarta-feira - às 09h

15/04 - quarta-feira - às 16h

16/04 - quinta-feira - às 09h

16/04 - quinta-feira - às 16h