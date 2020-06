Política Câmara de Hidrolândia aprova pedido de cassação do prefeito Justificativa é a não apresentação, em prazo legal, de gastos feitos pela prefeitura durante a pandemia do novo coronavírus; Paulo Sérgio (PSDB) afirma que se trata de jogo político

A Câmara de Vereadores de Hidrolândia aprovou pedido de cassação do mandato do prefeito da cidade, Paulo Sérgio de Rezende (PSDB), sob alegação de que ele não atendeu a requerimento da Casa para apresentar, em 15 dias, os gastos do município com a saúde neste ano. O afastamento do prefeito recebeu os votos favoráveis de nove dos 11 vereadores durante a sessão da segunda-feira (...