A Câmara de Goiânia anunciou em nota, nesta quinta-feira (12), a suspensão de todas as sessões solenes, sessões especiais, audiências públicas e uso de auditórios por tempo indeterminado, por conta do avanço do novo coronavírus no Estado, com dois casos confirmados na capital.

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Romário Policarpo. Veja nota na íntegra:

Tendo em vista as necessárias e urgentes medidas locais e globais de controle do avanço do coronavírus, a Câmara Municipal de Goiânia restringirá, a partir desta segunda-feira (16), suas atividades legislativas, especialmente aquelas que promovam aglomerações.

Fica suspensa, por período indeterminado, a realização de Sessões Especiais e Solenes, ficando mantidas apenas as sessões ordinárias do Plenário e das Comissões Permanentes;

Está suspenso, também por tempo indeterminado, o uso dos Auditórios e das Salas de Reuniões para outros fins que não sejam aqueles específicos das atividades legislativas;

A realização de audiências públicas, nas dependências do Legislativo ou em outros locais, também deve ser suspensa por tempo indeterminado – as já marcadas estão canceladas.

A administração da Câmara Municipal de Goiânia está reforçando as medidas preventivas de controle da pandemia, como uso de álcool em gel e materiais descartáveis, como toalhas de papel, utilizados na higienização de mãos e rosto.

O Serviço de Saúde da Casa está de prontidão para o atendimento de servidores e visitantes que apresentarem os sintomas da infecção, parecidos com os da gripe (tosse, coriza e febre).