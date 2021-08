Entre acusações contra secretários municipais, bate-bocas entre vereadores e também com ex-vereador, além de falta de água, o segundo semestre na Câmara de Goiânia começou com confusão nesta terça-feira (10), contrariando a expectativa de que os debates desta primeira sessão após o recesso ficassem em torno da criação da Taxa de Lixo proposta pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos). O projeto foi lido em plenário hoje.

O clima foi resumido, ao fim da sessão, pelo líder do Paço, Sandes Júnior (PP): “Voltou numa temperatura altíssima. Estamos em agosto, considerado o mês do cachorro doido.” A fala foi em referência à série de bate-bocas e intensos debates que protagonizaram o retorno, a começar por críticas e acusações feitas contra secretários municipais, que gerou reações da base governista.

Uma das principais veio por parte de Santana Gomes (PRTB), que subiu à tribuna e acusou o secretário de Saúde, Durval Pedroso, de tentar “roubar” R$ 37 milhões, em referência ao pregão eletrônico feito pelo Paço para contratar empresa para aplicar até 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 na capital.

Em julho, a Biovida DNA Exames de Paternidades e Imunizações Ltda. apresentou o valor R$ 47,38 por dose a ser aplicada. O lance foi considerado o melhor, resultando em gastos de R$ 47,38 milhões pela prefeitura. Contudo, como já mostrou o POPULAR, o Sesi dizia conseguir atender a prefeitura por R$ 9,98, o que resultaria em uma despesa bastante inferior para os cofres públicos — menos de R$ 10 milhões. Depois disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou que irá relançar o pregão.

Da tribuna, Santana Gomes afirmou que o secretário “tentou fazer um esquema de 1 milhão de vacinas a R$ 47 milhões.” “Ele iria levar R$ 37 milhões. Esse é o nosso secretário. Crime é fazer corrupção com a epidemia (pandemia) da Saúde. ‘Ah, mas ele não assinou o contrato.’ Mas a intenção é maior. Tentou roubar a prefeitura de Goiânia.”

Em sua defesa, falaram o líder do Paço, Sandes Júnior, e o vereador Clécio Alves (MDB). “Dizer que o secretário de Saúde está roubando, ou vai roubar, é muito sério. É gravíssimo. Peço que o senhor traga as informações pertinentes ao roubo de quem roubou, e ao roubo de quem pretende roubar, para que esta Casa tenha conhecimento”, disse Sandes.

Já Clécio afirmou: “Chamar um secretário de ladrão é muito sério e ainda diz que um secretário está sendo investigado. Se fosse eu, processaria vossa excelência, que é meu amigo”.

Em nota, a SMS informa que “realizou, em 21 de julho de 2021, um Pregão Eletrônico com a finalidade de contratar empresa que, caso seja necessário, poderá complementar o trabalho de vacinação no município.” “Na ocasião, a comissão de licitação desclassificou uma empresa por considerar sua proposta ‘inexequível’, ou seja, sem condições de ser executada uma vez que apresentou valor de quatro vezes menor que os outros participantes.”

“Na sequência”, continua a nota, “entrou com recurso e apresentou planilha para justificar o valor. O documento continha erros de cálculo, o que gerou uma diligência da comissão de licitação na instituição que logo corrigiu os dados comprovando que o valor apresentado era ‘exequível’. Diante disso, e com o objetivo de obter uma maior vantagem para o poder público, a SMS irá realizar um novo pregão para que todos os interessados possam participar do processo.”

As falas sobre suposto mau uso do dinheiro público, repercutidas também por outros vereadores, como Kleybe Morais (MDB), geraram reação da vereador Gabriela Rodart (DC), que propôs, em fala, a instalação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para averiguar a questão.

LACTANTES

Santana também criticou o secretário Durval por vídeo em que aparece comentando casos de mães lactantes que pedem prioridade na vacinação contra a Covid-19. O vereador passou o vídeo na sessão: “Se deixar, daqui a pouco, as mães estão dando (de) mamá para crianças de seis anos só para tomar vacinas. Porque todo dia chega uma pressão de alguém”, diz o titular da Saúde de Goiânia em reunião extraordinária da Comissão de Intergestores Bipartite de Goiás (CIB), que teria ocorrido em 6 de julho.

O vídeo gerou reação também da vereadora Aava Santiago (PSDB): “Desde ontem dezenas de mães goianienses têm me mandado o vídeo, que me pegou de perplexidade. Estive com o secretário em defesa das mães lactantes pedindo que elas tivessem prioridade na vacinação. O secretário foi super respeitoso conosco e agora essa surpresa de que ele trate as mães de Goiânia de forma jocosa.”

Em nota, o secretário diz que, “como médico, reconheço a importância do aleitamento materno tanto para o desenvolvimento e proteção do bebê, que ocorre com o fortalecimento do sistema imunológico, quanto para estreitar os laços afetivos entre filho e mãe.” “Em momento algum durante a reunião da CIB houve interesse ou descaso com as lactantes. Pelo contrário, Goiânia vacinou em ponto exclusivo e atenção especial 831 lactantes.”

Segundo o secretário, “tratava-se de uma discussão sobre a importância da progressão da cobertura vacinal por faixa etária e a escassez de vacinas.” “Situações que fazem com que nós, gestores, tenhamos que assumir decisões sempre fundamentadas na ciência e em prol da sociedade. Sinto muito, foi apenas um comentário inoportuno que, interpretado fora de contexto, pode gerar informação ambígua. Deixo aqui minha admiração e respeito a todas às mães que optam pelo ato grandioso de amamentar seus filhos.”

BATE-BOCAS

Clécio Alves estava defendendo os secretários citados por Santana Gomes, quando disse que também tinha sido investigado pelo Ministério Público quando foi presidente da Câmara porque “o ex-vereador que hoje é assessor de vereador ficava me denunciando covardemente.” “Covarde, covarde”, repetiu durante a fala, que era uma referência ao ex-vereador Djalma Araújo, atual assessor do vereador Mauro Rubem (PT), e que estava na área da imprensa, ao lado do plenário, e falou “covarde é você.” O áudio vazou na transmissão da sessão.

Nesse momento, Clécio começou a bater na tribuna e gritar para que a Guarda Civil Municipal o retirasse das imediações do plenário. “Tira aquele ‘caboco’ de lá. Eu sou vice-presidente da Câmara. É pra tirar. (incisivo)” Djalma foi defendido por Mauro Rubem, que não permitiu a expulsão. Clécio continuou proferindo ofensas contra o assessor.

Logo depois, o presidente Romário Policarpo (Patriota), que não estava na mesa no momento que a discussão foi iniciada, interveio para acalmar os ânimos, mas informou que um procedimento administrativo seria aberto contra Djalma por falta de respeito contra um vereador durante a sessão.

A sessão contou ainda com bate-boca entre os vereadores Kleybe Morais e Leandro Sena (Republicanos). O primeiro afirmou em tribuna que Sena o orientou a ter cuidado com o secretário de Governo, Arthur Bernardes, que teria influência em uma emissora de televisão da capital. “Fiquei sem entender. Depois vi que passaram uma série de reportagens sobre mim.” Em resposta, Sena negou que tenha falado isso e fez série de acusações contra Kleybe.

ÁGUA

Além de todas as confusões, a Câmara também ficou sem água na manhã desta terça-feira (10). A assessoria da Casa informa que o problema persiste há dias e se dá porque o volume de água tem chegado em menor quantidade do que o necessário para o consumo. “A vazão de água que vem da rua está baixa para encher o reservatório. Acionamos a Saneago para verificar o motivo do problema de abastecimento, junto com engenheiros.”

Aventa-se dois problemas: ou é um problema da baixa captação de água por conta da seca típica da época do ano, ou é em função da obra da extensão da Avenida Leste-Oeste. Por conta do problema, e com o retorno das sessões, o que aumenta o consumo, a Casa decidiu interromper o uso da água a partir das 19h para que o reservatório seja enchido e tenha água durante as manhãs.