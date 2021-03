Política Câmara de Goiânia repassa R$ 5 milhões para compra de vacinas contra a Covid-19 Presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), fez entrega simbólica do valor ao prefeito Rogério Cruz (Republicanos) em cerimônia no Paço Municipal

A Câmara Municipal de Goiânia repassou R$ 5 milhões do duodécimo da Casa para a Prefeitura utilizar na compra de vacinas contra a Covid-19. A entrega do valor foi feita, simbolicamente, na tarde desta terça-feira (16) no Paço Municipal, em cerimônia que contou com vereadores e o prefeito Rogério Cruz (Republicanos). O presidente da Casa, Romário Policarpo (Patri...