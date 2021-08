Política Câmara de Goiânia rejeita requerimento que pedia a exoneração do secretário de Governo A proposta foi apresentada pelo vereador Santana Gomes (PRTB) em reação às denúncias de que o titular teria ameaçado um vereador

A Câmara Municipal de Goiânia rejeitou, na manhã desta quinta-feira (19), o requerimento do vereador Santana Gomes (PRTB), que pede a exoneração do secretário de Governo, Arthur Bernardes. Somente o autor do projeto e o vereador Mauro Rubem (MDB) votaram a favor do requerimento. Os outros 24 parlamentares presentes se posicionaram contra a proposta. Santana apresentou ...