Política Câmara de Goiânia realiza sessão em Campinas

A Câmara Municipal de Goiânia realiza a sessão plenária de hoje no auditório do Colégio Santa Clara. Trata-se da comemoração dos 211 anos da fundação de Campinas, quando, tradicionalmente, a sede do Legislativo é transferida para o bairro.A Portaria de transferência da sede para o setor foi assinada na terça-feira (6) pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (Patrio...