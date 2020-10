Política Câmara de Goiânia publica edital de convocação de aprovados no concurso de 2018; confira a lista O presidente da Casa, vereador Romário Policarpo (Patriota), assinou nesta quinta-feira (8) o edital com a relação dos funcionários convocados

A Câmara de Goiânia inicia em 20 de novembro o chamamento de 29 dos 80 servidores públicos aprovados no concurso 2018 e no concurso complementar de 2019. O presidente da Casa, vereador Romário Policarpo (Patriota), assinou nesta quinta-feira (8) o edital com a relação dos funcionários convocados. A publicação do edital de convocação veio após a emissão de certid...