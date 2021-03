Política Câmara de Goiânia prorroga suspensão de atividades por mais 7 dias Decisão abrange interrupção das sessões plenárias, funcionamento de comissões e o acesso do público ao prédio

A Câmara Municipal de Goiânia decidiu nesta segunda-feira (8) manter a suspensão das atividades legislativas por mais sete dias. A decisão foi assinada pelo presidente do Legislativo da capital, o vereador Romário Policarpo (Patriota). Com isso, além de sessões plenárias e funcionamento de comissões suspensas, o acesso do público ao prédio da Câmara também fica i...