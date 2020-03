O presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota) disse nesta quinta-feira (19) à Prefeitura que os recursos do Fundo Legislativo estão à disposição para o reforço das medidas de enfrentamento do novo coronavírus, como na implantação do Centro de Triagem de pacientes com os sintomas da doença.

O objetivo é fazer uma unidade com salas modulares, que, posteriormente, poderá ser convertida em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). A implantação das instalações devem demandar investimento de R$ 6 milhões e poderá ficar pronta em até 20 dias.

No ano passado, a Casa criou o chamado Fundo de Apoio Legislativo, destinado ao depósito da parcela do duodécimo (participação nas receitas do município) não utilizada nas despesas correntes.

Proposta foi discutida por teleconferência e partiparam a secretária Fátima Mrue (Saúde), os secretários Alessandro Melo da Silva (Finanças) e Samuel Belchior (Coordenação de Obras), Policarpo e o líder do prefeito, Welington Peixoto (MDB).