Os vereadores Leandro Sena (Republicanos) e Thialu Guiotti (Avante) vão a Lisboa, Portugal, no dia 30 de outubro, representar a Câmara Municipal de Goiânia no evento Web Summit 2021. A viagem vai custar R$ 41,4 mil. O valor será pago à agência de viagens Provence Viagem e Turismo LTDA, contratada com dispensa de licitação pela Casa.

A contratação da agência foi publicada no Diário Oficial do Município de Goiânia (DOM), na manhã desta terça-feira (26). A viagem vai ser realizada entre os dias 30 de outubro e 7 de novembro deste ano. No documento, a Câmara justifica que a viagem tem o intuito de "angariar experiência política pública a projetos governamentais de empreendedorismo".

Segundo o vereador Leandro Sena, o convite para o evento foi feito pela Associação Comercial Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg). O WebSummit 2021 é uma conferência de Inovação e Tecnologia.

O parlamentar diz que vai ao evento como membro da Comissão de Empreendedorismo, Desenvolvimento Econômico e Social da Câmara Municipal de Goiânia. "Buscarei trazer tecnologia inovadora para a política de governança de nossa cidade, pois acredito que esta edição será extremamente instigante, pois veremos como a sociedade está vislumbrando esse mundo pós-pandêmico, em que a transformação digital tornou-se ainda mais central", justifica.

Sena ainda afirma que quer colher medidas alternativas para o trânsito. "Em especial quanto ao funcionamento dos semáforos de Goiânia, que é um grande problema que estamos enfrentando, diante do caos da energia elétrica."

Thialu Guiotti também disse que pretende, com a viagem, trazer referências de inovação e tecnologia a Goiânia. Ele ainda afirma que a despesa está dentro do orçamento da Câmara. "Os benefícios que vamos trazer ao final desta viagem, tenho certeza que justificam estes custos. Afirmo sem dúvidas, que dentro de vários pontos que a Lei Orçamentária abrange, o investimento no fomento ao empreendedorismo e as novas tecnologias é o melhor deles. Não tenho dúvidas que a nossa capital só tem a ganhar", disse.

Segundo Guiotti, o roteiro inclui visitas a aceleradoras e incubadoras de Portugal; encontro com investidores; apresentação dos principais incentivos financeiros e tributários para novos negócios em Portugal; visitas técnicas a startups portuguesas; reuniões dentro área de inovação e empreendedorismo; agenda personalizada com sugestão de palestras e atividades para maximizar a participação no evento; networking entre os participantes da viagem, dentre outras atividades.