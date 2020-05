Política Câmara de Goiânia fecha gabinetes após morte de marido de servidora por Covid-19 A funcionária testou positivo para o novo coronavírus e já estava afastada do trabalho, em regime de home office

O presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota) determinou o fechamento dos gabinetes dos vereadores após a morte do marido de uma servidora da Casa por Covid-19. A funcionária, que está lotada no gabinete do parlamentar Divino Rodrigues (Patriota) e pertence ao quadro efetivo da Companhia Municipal de Urbanização (Comurg), testou positivo para o novo c...