A Câmara Municipal de Goiânia anunciou na manhã desta segunda-feira (16) que estão dispensados do trabalho, por 14 dias, todos os funcionários com mais de 60 anos, doenças crônicas ou que tenham voltado recentemente do exterior.

Outra mudança diz respeito ao acesso à Casa, que está limitado apenas aos funcionários. A Câmara Municipal de Goiânia está fechada ao público externo a partir desta segunda-feira, por tempo indeterminado. Mas o atendimento pela internet e por telefone segue normalmente.

Estas e outras medidas para o controle do coronavírus foram definidas pelo presidente da Câmara de Goiânia, vereador Romário Policarpo (Patriota), e diretorias seguindo recomendação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) do Poder Legislativo.

Na semana passada, a Casa já havia anunciado a suspensão de sessões especiais e solenes, ficando mantidas apenas as sessões ordinárias do Plenário e das Comissões Permanentes.

Leia a nota da Câmara Municipal de Goiânia na íntegra:

Seguindo as recomendações das autoridades de saúde e de seu Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) para controle da pandemia do coronavírus, a Câmara de Goiânia adota as seguintes medidas:

Servidores

1 - Orientar que todos os servidores que tenham quaisquer sintomas de gripe não permaneçam no ambiente de trabalho;

2 - Orientar que todos os servidores que estejam no grupo mais vulnerável ao coronavírus (Covid-19), definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) – maiores de 60 anos ou com doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial, doenças cardíacas ou pulmonares e imunodeprimidos – não compareçam ao local de trabalho até que os riscos de contaminação diminuam;

3 - Qualquer servidor que tenha retornado recentemente de viagem ao exterior não deve comparecer ao local de trabalho por 14 dias;

4 - Os servidores autorizados a comparecer ao trabalho deverão se identificar nas portarias da Casa com a apresentação do crachá funcional.

Material de prevenção

1 - Solicitar que a equipe de manutenção verifique o funcionamento de todos os dispensers (armazenadores) de sabonete e álcool gel a fazer, se necessário, a troca imediata do equipamento;

3 - Manter os estoques de sabonete e álcool gel;

4 - Efetuar a compra emergencial de máscaras cirúrgicas para uso por servidores com algum sintoma viral, de luvas de procedimentos para prevenção de contato com secreções em caso de exames e contato com pacientes; Álcool líquido 70º GL.

5 - Aumentar os cuidados com higiene e limpeza.

Público externo

1 - A Câmara de Goiânia está fechada ao público externo a partir desta segunda-feira, por tempo indeterminado;

2 - O atendimento ao público segue normalmente pela internet e por telefone;

3 - O acesso da imprensa permanece inalterado, também mediante identificação nas portarias.

Atividades legislativas

1 - Está suspensa, por período indeterminado, a realização de Sessões Especiais e Solenes, ficando mantidas apenas as sessões ordinárias do Plenário e das Comissões Permanentes;

2 - Está suspenso, também por tempo indeterminado, o uso dos Auditórios e das Salas de Reuniões para outros fins que não sejam aqueles específicos das atividades legislativas;

3 - Fica suspensa a realização de audiências públicas, nas dependências do Legislativo ou em outros locais, também deve ser suspensa por tempo indeterminado – as já marcadas estão canceladas.

4 - Nas sessões ordinárias está permitida a entrada em plenário, com crachá específico de acesso, a apenas um servidor por Gabinete de Vereador.