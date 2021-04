Política Câmara de Goiânia derruba veto sobre o uso de Cannabis para fins medicinais Projeto prevê a distribuição de medicamentos prescritos à base de Canabidiol (CBD) ou Tetrahidrocanabinol (THC) por parte das unidades da rede pública e privada de saúde

A Câmara Municipal de Goiânia derrubou o veto, ainda do ex-prefeito Iris Rezende (MDB), sobre o projeto do vereador Lucas Kitão (PSL), que propõe uma política municipal para o uso de cannabis e distribuição gratuita de medicamentos prescritos. Os vereadores rejeitaram o veto com unanimidade – foram 22 votos. O argumento da Prefeitura para vetar foi de que a prop...