Câmara de Goiânia decide mudar posse para o plenário e restringir convidados

O presidente da Câmara de Goiânia, vereador Romário Policarpo (Patriota), decidiu nesta quarta-feira (9), após reunião com vereadores e diretores do Legislativo, realizar no plenário da Casa a cerimônia de posse dos eleitos neste ano. A cerimônia será realizada às 15 horas do dia 1º de janeiro, quando serão empossados prefeito, vice-prefeito e os 35 vereadores eleitos p...