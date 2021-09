Política Câmara de Goiânia corre para aprovar novo Código Tributário Para valer já a partir de 2022, texto precisa ser aprovado na Casa até 30 de setembro; vereadores dizem que devem apresentar emendas

Elaborado com colaboração de entidades que representam empresários, o texto do novo Código Tributário Municipal (CTM) de Goiânia chegou nesta quinta-feira (9) à Câmara Municipal e precisa ser aprovado até 30 de setembro para que tenha validade em 2022. Para cumprir o prazo de três semanas, o líder do prefeito, Sandes Júnior (PP), afirma que, se for necessário, serão realizada...