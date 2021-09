Política Câmara de Goiânia convoca eleição antecipada da mesa diretora para esta quinta-feira A possibilidade de fazer a convocação com até 48 horas de antecedência foi dada por meio de uma emenda ao projeto de resolução aprovado na semana passada, que também criou cargo na mesa diretora e aumentou cadeiras em duas comissões

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), publicou, no Diário Oficial do Município de terça-feira (28), a convocação de uma sessão especial de renovação da mesa diretora do biênio 2023/2024. A eleição será realizada nesta quinta-feira (30), às 15 horas, no plenário da Casa. A antecipação do pleito e convocação da eleição com até 48...