Política Câmara de Goiânia contrata consultoria para análise do Plano Diretor A dispensa de licitação foi publica no Diário Oficial do Município e o contrato deve ser assinado nos próximos dias com previsão de 120 dias de trabalho ao custo de R$ 630 mil

