Política Câmara de Goiânia arquiva projeto de aumento dos salários dos vereadores Líder do prefeito, Wellington Peixoto (DEM) acaba de colher assinaturas para isso

O líder do prefeito na Câmara Municipal, Wellington Peixoto (DEM) colheu assinaturas e a Casa aprovou o arquivamento do projeto de aumento dos subsídios do prefeito, vice, secretários e vereadores de Goiânia. Texto do vereador Milton Mercez (Patriota) perdeu clima para sua apreciação, devido ao cenário de pandemia da Covid-19. Além disso, a Casa aprecia outros projet...