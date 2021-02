Política Câmara de Goiânia aprova obrigatoriedade do uso de máscara na Casa Proposta foi apresentada em requerimento do vereador Clécio Alves (MDB), e reforça regulamentação que já existe em lei municipal e no regimento interno da Casa

Com 27 votos favoráveis e apenas 1 contrário, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou o requerimento do vereador Clécio Alves (MDB), que obriga o uso de máscaras na Casa, como forma de prevenção da disseminação da Covid-19. O único voto contrário foi da vereadora Gabriela Rodart (DC), que tem defendido a não obrigatoriedade do uso da proteção facial. Ela inclusive tem o ...