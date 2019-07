Política Câmara de Goiânia aprova LDO em primeira votação Matéria deve voltar ao plenário a partir da próxima terça-feira (9)

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quinta-feira (4), o Projeto de Lei do Executivo que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020. Esta foi a primeira votação da LDO, que deve voltar ao plenário a partir da próxima terça-feira (9). Hoje, a matéria foi aprovada em plenário com as 21 emendas aprese...