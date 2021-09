Política Câmara de Goiânia aprova eleição antecipada com IPTU como moeda de troca Projeto, que também cria novos cargos, foi aprovado com o apoio do Paço, que em troca espera celeridade na tramitação do Código Tributário; tendência é que pleito ocorra já na semana que vem

A aprovação do projeto que amplia cargos na mesa diretora e em comissões e, ainda, antecipa a eleição para o comando da Câmara Municipal de Goiânia foi viabilizada com apoio da Prefeitura de Goiânia e de vereadores que antes eram adversários da atual gestão do Legislativo goianiense. Por trás disso está a promessa de aprovar a revisão do novo Código Tributário Municipal (CTM)...