Política Câmara de Goiânia aprova cota de 30% para mulheres nos cargos da Mesa Diretora Atualmente o quadro de parlamentares é composto por cinco mulheres: Cristina Lopes (PSDB); Léia Klébia (PSC); Priscilla Tejota (PSD); Sabrina Garcêz (sem partido) e Tatiana Lemos (PCdoB)

Foi aprovada nesta terça-feira (3) em Comissão Mista na Câmara Municipal de Goiânia, a emenda à Lei Orgânica do Município (LOM) que propõe que 30% dos cargos sejam ocupados por vereadoras. De autoria do vereador Paulo Magalhães (PSD) o projeto gerou debate entre os parlamentares. Para ele as mulheres correspondem a metade da população e ‘este fato não pode ser ig...