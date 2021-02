Política Câmara confirma decisão do STF e mantém prisão de Daniel Silveira Por 364 a 130, plenário valida a detenção do deputado bolsonarista; parlamentar foi ignorado pelo Planalto, que não agiu para reverter tendência

A Câmara decidiu nesta sexta-feira (19) manter preso o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).Por 364 votos a 130 (e 3 abstenções), o plenário da Casa confirmou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que mandou prender o deputado após a publicação de um vídeo com ataques aos ministros da corte e defesa ao Ato Instituci...