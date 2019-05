Política Câmara conclui votação de Medida Provisória da reforma administrativa Centrão esperava impor derrotas pontuais após governo ter se sentido ameaçado principalmente pela bancada do PSL com os protestos de domingo (26)

A Câmara concluiu nesta quinta-feira (23) a votação da Medida Provisória da reforma administrativa do governo federal. Os destaques pendentes, trechos que são votados separadamente, foram aprovados no início da tarde de hoje por meio de um acordo. O texto segue agora para o Senado. O líder do governo na Casa, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirmou que o ...