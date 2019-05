Política Câmara: CCJ aprova novo Código Tributário com 51 emendas

Com 51 emendas aprovadas, a discussão do texto do novo Código Tributário Municipal foi finalizada ontem na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia. Ao todo, a matéria recebeu 69 propostas de emendas na CCJ. Destas, 11 foram retiradas após pedido do próprio autor e outras sete foram reprovadas. Agora, o texto segue para a primeira...