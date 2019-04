Política Câmara brasileira de comércio nos EUA premiará Bolsonaro como 'pessoa do ano' Evento foi divulgado pela Câmara em um anúncio de página inteira no periódico econômico Financial Times desta segunda-feira, 8

A Câmara Brasileira-Americana de Comércio, sediada em Nova York, EUA, realizará em maio um jantar de gala em que vai apontar o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), como "Pessoa do Ano". O evento será realizado no Museu Americano de História Natural, em Nova York, no dia 14 do próximo mês, com o início da recepção às 18h30 e o jantar previsto para começar às 20h. ...