Política Câmara barra voto impresso, esvazia discurso golpista e impõe derrota a Bolsonaro em dia de blindados A quantidade de votos foi 79 votos a menos do que a necessária

No dia em que Jair Bolsonaro foi protagonista de um desfile de veículos militares em frente ao Palácio do Planalto, a PEC do voto impresso, motivo de seguidas manifestações golpistas do presidente, foi derrotada pelo plenário da Câmara dos Deputados pelo placar de 229 a 218, com 1 abstenção. Eram necessários ao menos 308 votos dos 513 deputados --60%-- para que a ...