Política Câmara aprova texto que torna as igrejas atividades essenciais em Goiânia Projeto do Executivo passou com dois votos contra; Casa manteve veto do prefeito a matéria com mesmo propósito de autoria de Dr. Gian (MDB) e aprovado por unanimidade

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta terça-feira (11) o projeto da Prefeitura de Goiânia que considera as atividades religiosas essenciais. No mesmo dia, a Casa manteve o veto do Executivo sobre o projeto semelhante do vereador Gian Said (MDB), que havia sido aprovado por unanimidade. Na época em que o projeto de Gian foi vetado, o secretário de Governo ai...