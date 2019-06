Política Câmara aprova título de cidadania goianiense a Zé Neto, da dupla com Cristiano, e Gracinha Caiado Empresário e produtor musical Rafael Vanucci, conhecido por ter trabalhado com Cristiano Araújo, também receberá a homenagem

Vereadores da Câmara Municipal de Goiânia aprovaram nesta terça-feira (11) três projetos de Decreto Legislativo de concessão de títulos de cidadania goianiense. Um deles para o sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, para a primeira-dama do Estado de Goiás, Gracinha Caiado, e para o empresário e produtor musical Rafael Vanucci. As homenagens foram votadas em bloco e...