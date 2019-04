Política Câmara aprova título de cidadã goianiense à ministra Damares A proposta foi aprovada sob aplausos de pessoas ligadas a entidades religiosas de Goiânia

Com apenas dois votos contrários, os vereadores da Câmara Municipal de Goiânia aprovaram nesta quinta-feira (4) o projeto de Decreto Legislativo que concede título de cidadã goianiense à ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo de Jair Bolsonaro (PSL), Damares Alves. A proposta, de autoria do vereador Dr. Gian (PSB) foi aprovada sob aplaus...