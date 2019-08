Política Câmara aprova requerimento para dar início à votação do 2º turno da Previdência A perspectiva é que os deputados finalizem ainda hoje a votação do texto-base e iniciem a análise dos destaques

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), abriu na noite desta terça-feira, 6, a ordem do dia para começar a votar o segundo turno da reforma da Previdência. Os deputados aprovaram um requerimento para se quebrar o interstício, prazo regimental exigido de cinco sessões de plenário entre a votação do primeiro e do segundo turnos. Após este requerimento, o...