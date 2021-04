Política Câmara aprova projeto que permite retorno das aulas presenciais em Goiânia O projeto foi aprovado com votação simbólica, e votos contrários de Aava Santiago (PSDB), Mauro Rubem (PT) e Marlon Teixeira (Cidadania)

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, na manhã desta quinta-feira (8), o projeto de lei do vereador Ronilson Reis (Podemos), que autoriza o retorno das aulas presenciais na capital. A proposta torna os serviços de Educação como atividade essencial no município. A matéria também torna facultativa aos pais a decisão de enviar ou não as crianças para as aulas presen...