Política Câmara aprova projeto que amplia validade da CNH

A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que amplia para dez anos a validade da carteira de motoristas com menos de 50 anos de idade, em medida mais rígida do que a proposta pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que queria estender o prazo para condutores com menos de 65 anos. O texto-base foi aprovado em votação simbólica na terça-feira (23), e os deputados ...