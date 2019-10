Política Câmara aprova projeto Adote uma Escola Proposta visa parcerias com a sociedade civil e empresas para manutenção de escolas da rede municipal

Aprovado nesta quarta-feira (16) pela Câmara de Goiânia, o projeto de lei Adote uma Escola tem como objetivo promover a participação da sociedade civil e pessoas jurídicas na manutenção e cuidados com as escolas públicas municipais. A proposta tem como foco entidades da sociedade civil, associações de moradores de bairros, ONG’s, sindicatos e empresas c...