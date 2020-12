Política Câmara aprova posse remota para prefeito em Goiânia Resolução permite que Maguito Vilela assuma o cargo da UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo; condições do ato, no entanto, serão definidas pela família e médicos

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, ontem, o projeto de resolução que permite que os eleitos tomem posse de forma remota, no dia 1º de janeiro de 2021. O texto foi aprovado com emenda, do vereador Andrey Azeredo (MDB), que estendeu essa autorização para o prefeito e o vice-prefeito eleito. Com isso, Maguito Vilela (MDB) terá opções para tomar posse mesmo internado...