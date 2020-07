Política Câmara aprova novo Fundeb Com as mudanças no principal mecanismo de financiamento das escolas públicas, 17 milhões de alunos a mais podem ser beneficiados; educadores elogiam proposta

Em um dia considerado histórico para os educadores e com uma derrota do governo, a Câmara aprovou ontem a prorrogação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), principal mecanismo de financiamento das escolas públicas do País. Além de aumentar a quantidade de recursos que a União passa a depositar no fundo, o novo formato diminui a desigualdade, destinando mais...