Política Câmara aprova empréstimo de R$ 780 milhões da prefeitura de Goiânia junto à Caixa Econômica Federal Texto foi aprovado em segunda e última votação e segue para sanção do prefeito Iris Rezende (MDB)

A maioria dos vereadores de Goiânia aprovaram, em segunda e última votação, na manhã desta terça-feira (18), projeto que autoriza a Prefeitura a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal (CEF) no valor de R$ 870 milhões, de autoria do prefeito Iris Rezende (MDB). A matéria foi aprovada com 31 votos favoráveis e apenas um contrário, do ver...