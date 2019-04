Política Câmara adia votação de ponto biométrico para médicos da rede municipal Vereador Dr. Gian (PSB) alegou falta de quórum para votar a matéria e prometeu devolver o projeto da próxima semana

O plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quinta-feira (4) pedido de vista que adiou a segunda e última votação do projeto de lei que implementa ponto biométrico para os médicos da rede municipal de Saúde. O vereador Dr. Gian (PSB) pediu vista do projeto com a promessa de devolver a propositura na próxima sessão ordinária sob a justificativa de que...