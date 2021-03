Política Cármen Lúcia muda voto, e Supremo declara Moro parcial em caso de Lula Com voto da ministra, Segunda Turma do Supremo decidiu anular ação e julgar procedente o habeas corpus em que a defesa do ex-presidente pedia a declaração da suspeição de ex-juiz

A ministra Cármen Lucia, do Supremo Tribunal Federal (STF), mudou seu voto nesta terça-feira (23) e definiu pela parcialidade do então juiz Sergio Moro na condução do processo da Lava Jato que levou à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá (SP). Com o voto da magistrada, a Segunda Tu...