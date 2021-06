Política Cármen Lúcia determina que Ricardo Salles entregue passaporte à Polícia Federal Advogados já foram intimados e afirmam que medida é desnecessária

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia determinou que o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles entregue o passaporte à Polícia Federal. Com isso, ele não pode sair do país. Os advogados dele já foram intimados e vão cumprir a ordem judicial. Mas afirmam que ela era desnecessária. "Uma vez exonerado do cargo de ministro, ele não deveria ...