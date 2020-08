Política Cármen Lúcia cobra explicações sobre dossiê Ministério da Justiça tem até amanhã para esclarecer ao STF sobre relatório contra 79 servidores identificados como ‘antifascistas’

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu ontem 48 horas para o Ministério da Justiça explicar à Corte um dossiê elaborado pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi) contra 579 servidores federais e estaduais identificados como integrantes do “movimento antifascismo”. O prazo se esgota amanhã. “A gravidade do quadro descrito - a se comprovar v...