Política Buscando reaproximação com ruralistas, Bolsonaro ouve pedido por mais recursos O presidente ofereceu um café da manhã para a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) nesta quarta-feira (12)

Em busca de uma reaproximação com a bancada ruralista, o presidente Jair Bolsonaro ofereceu um café da manhã para a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) nesta quarta-feira, 12, no Palácio do Planalto. No encontro, ouviu novos pedidos para direcionar recursos do Orçamento para questões como pesquisa, defesa e assistência técnica rurais. O líder do grupo, depu...