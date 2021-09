Política Buscamos unidade com alguém decente, diferente de Marconi Perillo, diz Daniel Vilela Presidente do MDB diz esperar que saída de Gustavo do partido seja apenas algo decidido de cabeça quente

O presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, disse que só pode lamentar caso o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), concretize sua saída da sigla. “Fica claramente demonstrado que os seus desejos pessoais estão sobrepondo os do partido, que deu todas as oportunidades para ele”, diz. A saída de Gustavo é consequência da confirmação da aliança...