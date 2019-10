Política Bruno Covas tem câncer em válvula do estômago e terá de fazer quimioterapia Equipe informou que tumor foi descoberto precocemente e o fato de o prefeito ser jovem e saudável aumenta as chances de sucesso no tratamento; ele não se licenciou do cargo

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), teve o diagnóstico de um câncer no estômago confirmado na tarde desta segunda-feira, 28, e terá de passar por quimioterapia. O tumor sofreu metástase (se espalhou) para o fígado e para linfonodos da região abdominal. O prefeito, de 39 anos, não pediu licença do cargo para fazer o tratamento. Em entrevista coletiva no Hospital...