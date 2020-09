Política Briga por 2º mandato em 4 das maiores do interior Em Catalão, Rio Verde, Jataí e Itumbiara, prefeitos enfrentam desafio de convencer seus respectivos eleitorados por mais quatro anos de administração; oposição promete não facilitar disputa

A busca pela reeleição de atuais gestores deve estar no centro das disputas eleitorais em quatro dos cinco municípios do interior com mais eleitores, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A única exceção é Caldas Novas, onde o atual prefeito já cumpriu dois mandatos.Em Catalão, na região Sudeste de Goiás, o prefeito Adib Elias (Podemos) tende a busca...