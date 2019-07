Política Bretas nega ajuste em bloqueio de R$ 8,2 mi

O juiz federal Marcelo Bretas, da Operação Lava Jato no Rio, negou um pedido do ex-presidente Michel Temer para ‘modular’ o confisco de R$ 8,2 milhões das contas do emedebista. Esta é a segunda solicitação de Temer para modificar o bloqueio negada pela Justiça Federal.O ex-presidente foi preso duas vezes pela Lava Jato Rio e solto por ordens do desembargador Ivan A...