Bretas autoriza envio de R$ 668 milhões de delatores para o Rio e a União

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, determinou nesta quarta, 5, a transferência, ao Rio de Janeiro e à União, de R$ 668.557.225,54 depositados em juízo por delatores no âmbito da Operação Calicute e outros desdobramentos da Lava Jato que investigam desvios em diferentes setores do governo fluminense. O magistrado indicou que o Estado e a União f...